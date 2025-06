Peter Pan - Never Stop Dreaming al Giardino delle Cascate dell' Eur

Dal 21 giugno al 2 novembre 2025, il Giardino delle Cascate dell'Eur si trasformerà in un magico regno con "Peter Pan - Never Stop Dreaming". Dopo l'incanto di Alice e Pinocchio, questa avventura invita tutti a riscoprire il potere dei sogni. Un'opportunità unica per famiglie e amanti delle fiabe di lasciarsi trasportare in un viaggio fantastico sotto le stelle, dove l'immaginazione non ha limiti. Non perdere l'occasione di essere protagonista della favola

This in Wonderland, dopo la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie e di Pinocchio torna al Giardino delle Cascate del Laghetto dell'Eur e presenta Peter Pan - Never stop dreaming. Dal 21 giugno al 2 novembre 2025 dalle ore 18:00 alle 24:00 infatti i visitatori del parco potranno vivere le.

