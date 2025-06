Pessime strade a Gallignano il Comune attende che Protezione civile e Regione stanzino risorse

Gallignano è un microcosmo che racconta un problema più ampio: la manutenzione delle infrastrutture italiane. Mentre il Comune attende risorse da Regione e Protezione Civile, i cittadini si trovano a navigare strade pericolose. Questo solleva interrogativi sulla responsabilità pubblica e sul futuro delle infrastrutture locali. La sicurezza non può attendere: è tempo di azioni concrete! Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolve la situazione!

ANCONA – Strade pericolose o danneggiate a Gallignano, si resta in attesa che Regione e Protezione civile stanziano gli adeguati finanziamenti, mentre nulla si può fare al momento per le strade vicinali, essendo di privati. A tal proposito però l’Amministrazione inizia a pensare se sia il caso o. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Pessime strade a Gallignano, il Comune attende che Protezione civile e Regione stanzino risorse

Se ne parla anche su altri siti

"Strade provinciali in pessime condizioni"

lanazione.it scrive: Strade impraticabili, cunette sporche, circolazione non più in sicurezza. Franco Brasili, consigliere del Comune di Podenzana, lamenta i mancati interventi della nostra provincia sulle strade di ...