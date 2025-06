pesce preso dal peschereccio e cucinato durante la serata evento al rockisland la brigata di cuochi sbarca a rimini

Un viaggio culinario che celebra il legame tra mare e terra, quello di "Vengono dal mare", che ha portato a Rimini il meglio della tradizione adriatica. Durante l'evento al Rockisland, i sapori freschi del pesce appena pescato si trasformano in piatti unici, preparati da una brigata di cuochi appassionati. Scoprire le storie dei borghi e delle persone che li abitano rende ogni morso un'esperienza indimenticabile. Un invito a riscoprire la

“Vengono dal mare”. Si intitola così il viaggio in quattro tappe, per un totale di ben 450 chilometri di costa adriatica, che ha raccontato in altrettanti martedì di aprile e maggio la storia dei borghi, dei porti e dei canali di parte del nostro Paese e degli uomini che li vivono. Un lungo filo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it