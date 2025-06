Pescara muore 30enne colpito da taser

Tragedia a Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento delle forze dell'ordine. Il caso riaccende il dibattito sull'uso della forza nella polizia e sulla sicurezza pubblica, temi sempre più attuali in una società che cerca di conciliare ordine e diritti civili. L'indagine della procura sarà cruciale per chiarire le circostanze e garantire giustizia. Rimanete sintonizzati, l'evoluzione di questa vicenda potrebbe scu

19.50 Un 30enne è deceduto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio. Il giovane sarebbe stato colpito con un taser dalla polizia in seguito a un alterco e a una resistenza opposta a un pubblico ufficiale. Sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte della morte. La procura di Pescara ha aperto un'indagine per fare piena luce sull'accaduto, mantenendo il massimo riserbo sull'inchiesta in corso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Pescara, colpito dalla polizia con il taser: 30enne muore per arresto cardiaco - Pescara è scossa da un tragico evento: un giovane di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser dalla polizia.

