Una tragedia ha scosso Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo un malore in seguito all'uso del taser da parte della Polizia. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’uso delle armi non letali nel nostro Paese, in un contesto sociale sempre più fragile. È fondamentale riflettere su come affrontare la gestione della sicurezza senza compromettere la vita dei cittadini. La domanda resta: quanto siamo davvero al sicuro?

Pescara, 3 giugno 2025 – Un giovane è morto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio dopo un malore. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe sopraggiunto dopo l'utilizzo del taser da parte della Polizia, nei locali della Questura del capoluogo adriatico. Soccorso dal 118, il ragazzo – si tratterebbe di un 30enne – è stato trasportato in ospedale, dove è morto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Al momento, stando a quanto si apprende, non è emersa una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco. Solo l'autopsia potrà chiarire l'accaduto e le cause del decesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pescara, giovane muore dopo l’uso del taser da parte delle Polizia

