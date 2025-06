Pescara colpito dal taser della polizia | Riccardo Zappone muore a 30 anni per un arresto cardiaco Aveva opposto resistenza

Pescara piange Riccardo Zappone, un giovane di 30 anni deceduto dopo un intervento di polizia culminato con l'uso del taser. Questo tragico evento solleva interrogativi sul delicato equilibrio tra sicurezza e diritti umani, in un periodo in cui la discussione sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine è più attuale che mai. L’autopsia potrebbe rivelare dettagli cruciali: cosa è davvero accaduto quella notte?

Muore a trent'anni per un malore, poco dopo essere stato raggiunto dalla scarica di un taser durante il suo arresto: sarà l'autopsia a chiarire le cause di quanto accaduto ad un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pescara, colpito dal taser della polizia: Riccardo Zappone muore a 30 anni per un arresto cardiaco. «Aveva opposto resistenza»

