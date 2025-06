Pescara | colpito da taser 30enne muore in ospedale per arresto cardiaco

Tragedia a Pescara: un 30enne è morto dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento della polizia. Il giovane, coinvolto in un alterco, ha subito un arresto cardiaco in ospedale. Questo episodio riaccende il dibattito sull'uso delle armi non letali e sulla gestione delle crisi da parte delle forze dell'ordine. Un tema cruciale in un periodo dove la sicurezza e i diritti civili sono più che mai al centro del discorso pubblico.

Pescara, 3 giu. (LaPresse) – Un 30enne è morto a Pescara, in ospedale al Santo spirito, per un arresto cardiaco. Il ragazzo sarebbe stato portato stamane alle 11 in questura, sempre a Pescara, perché coinvolto poco prima in un alterco in strada, per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale, motivo per cui sarebbe stato necessario l’uso del taser. Una volta condotto nelle camere d’attesa per compiere gli atti di polizia giudiziaria, il 30enne ha accusato un malore ed è stato dapprima soccorso sul posto dal 118 e poi trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione che non sono bastate per impedire il decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pescara: colpito da taser, 30enne muore in ospedale per arresto cardiaco

Un tragico episodio scuote Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo un malore collegato all'uso del taser da parte della Polizia.

