Pescara | colpito con taser dalla polizia 30enne muore in ospedale per arresto cardiaco

Tragedia a Pescara: un 30enne è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento di polizia. Questo episodio riaccende il dibattito sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine, un tema sempre più attuale in Italia. È fondamentale interrogarsi sui protocolli di sicurezza e sulla formazione degli agenti, per garantire che tragedie simili non si ripetano. La sicurezza deve sempre andare di pari passo con la tutela della vita.

Un uomo di 30 anni è morto martedì mattina nell’ospedale Santo Spirito di Pescara per un arresto cardiaco dopo essere stato colpito da agenti di polizia con un taser. L’utilizzo dello storditore elettrico si era reso necessario perché il 30enne, coinvolto poco prima in un alterco in strada, aveva opposto resistenza agli agenti. La polizia ha portato l’uomo in questura intorno alle 11 proprio per resistenza a pubblico ufficiale ma, una volta condotto nelle camere d’attesa per compiere gli atti di polizia giudiziaria, il 30enne ha accusato un malore. Soccorso prima sul posto dal 118 e poi trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione, è morto per arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it