Pescara colpito con il taser | giovane ha un malore e muore

Secondo gli inquirenti, al momento non è emersa una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pescara, colpito con il taser: giovane ha un malore e muore

Giovane muore dopo un arresto cardiocircolatorio a pescara, la polizia ha usato il taser: indagini in corso

Scrive gaeta.it: Un giovane di 30 anni muore per arresto cardiocircolatorio in questura a Pescara dopo l’uso del taser da parte della polizia; la Procura indaga e attende i risultati dell’autopsia.

