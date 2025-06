Pescara colpito con il taser dalla polizia | un ragazzo muore d’infarto

Tragedia a Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento di polizia. Questo episodio riaccende il dibattito sull'uso delle armi non letali e le loro implicazioni sulla salute dei fermati. In un momento in cui la sicurezza pubblica è al centro del dibattito nazionale, la comunità si interroga su come bilanciare l'efficacia delle forze dell'ordine con la tutela della vita umana. Un tema che merita una riflessione prof

Tragedia a Pescara, dove un giovane di circa 30 anni è morto, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio, dopo l'intervento delle forze dell'ordine nei locali della Questura del capoluogo adriatico. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un taser utilizzato dalla Polizia durante un fermo. Subito dopo l'evento, il trentenne ha manifestato gravi difficoltà fisiche. È stato soccorso dal personale del 118, prontamente intervenuto, e trasportato d'urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. Fonti investigative precisano che, al momento, non è stato accertato un nesso diretto tra l'uso del taser e l'arresto cardiaco che ha provocato la morte.

