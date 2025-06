Pescara colpito con il taser dalla polizia | giovane muore d’infarto

Soccorso dal 118, il 30enne è stato trasportato in ospedale, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pescara, colpito con il taser dalla polizia: giovane muore d’infarto

Lo riporta msn.com: (ANSA) - PESCARA, 03 GIU - Un giovane è morto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio dopo un malore. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe sopraggiunto dopo l'utilizzo del taser da pa ...

Riporta gaeta.it: Un giovane di 30 anni muore per arresto cardiocircolatorio in questura a Pescara dopo l’uso del taser da parte della polizia; la Procura indaga e attende i risultati dell’autopsia.

