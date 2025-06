Pescara 30enne muore dopo essere stato colpito con il taser

Tragedia a Pescara: un 30enne perde la vita dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento di polizia. Questo drammatico episodio solleva interrogativi importanti sulla gestione della sicurezza e sull'uso di strumenti non letali nelle forze dell'ordine. Mentre il dibattito sull'adeguatezza di tali misure si intensifica, il caso riporta alla luce la necessità di riflessioni sulla formazione degli agenti e sulla protezione dei cittadini. Restate con noi per ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Un uomo di 30 anni è morto oggi a Pescara dopo essere stato colpito con un taser, utilizzato dagli agenti di polizia. L'uomo, intorno alle 11, secondo quanto comunicato dalla procura, sarebbe stato coinvolto in una discussione in strada e la pattuglia, per vincere la sua resistenza, avrebbe fatto ricorso alla pistola elettrica.

