Tragedia a Pescara: un giovane di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser durante un arresto. Questo episodio riaccende il dibattito sull'uso delle forze dell'ordine e sulla gestione delle emergenze sanitarie in situazioni critiche. Situazioni come queste ci invitano a riflettere su un tema caldo: la sicurezza pubblica deve sempre andare di pari passo con la salvaguardia della vita umana. Cosa ne pensi?

Un uomo è morto a Pescara a causa di un arresto cardiocircolatorio in seguito ad un malore. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe sopraggiunto, dopo l'utilizzo del taser da parte della Polizia, all'interno dei locali della Questura del capoluogo adriatico. Soccorso dal 118, il ragazzo - si tratterebbe di un 30enne - è stato trasportato in ospedale, dove ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimarlo. Al momento, rispetto a quanto emerso, non parrebbe esserci una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco. Solamente l'autopsia potrà far luce su quanto accaduto e sulle reali cause del decesso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pescara, 30enne colpito con il taser ha un malore e muore: "Aveva opposto resistenza"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Colpito con il taser, giovane ha malore e muore a Pescara

