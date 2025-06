Pesaro sottosegretario Prisco | Giornata importante per dare sede idonea al lavoro dei Vvf

Pesaro celebra oggi un passo significativo per il benessere dei Vigili del Fuoco: il sottosegretario Prisco ha annunciato l'avvio della creazione di una sede adeguata. Dopo anni di richieste e difficoltà , questo progetto rappresenta non solo un miglioramento delle condizioni di lavoro, ma anche un investimento nella sicurezza di tutti noi. È il momento di dare ascolto a chi ogni giorno protegge la nostra comunità !

“Una giornata importante. Un anno fa venni a Pesaro registrando la richiesta, forte, del personale delle organizzazioni sindacali sulla inidoneità della sede, una ricerca che dura da molti anni. Proprio in quei giorni anche l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione dei terreni che non sono risultasti idonei. Grazie anche alla sensibilità della Regione Marche e del presidente che si sono messi a cercare tra le proprietà una disponibilità . Questa si è trovata a Case Bruciate che è risultata idonea”. A dirlo in Prefettura a Pesaro il sottosegretario al Ministero degli Interni, Emanuele Prisco, arrivato in città per la firma del Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, sede del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, a Case Bruciate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro, sottosegretario Prisco: “Giornata importante per dare sede idonea al lavoro dei Vvf”

