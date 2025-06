Pesaro Acquaroli | Grazie a Governo per importante passo su caserma vigili fuoco

Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, esprime soddisfazione per il supporto del governo nella costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Pesaro. Questo progetto non solo migliorerĂ la sicurezza territoriale, ma evidenzia anche l'attenzione crescente verso le infrastrutture di emergenza in un'epoca in cui i cambiamenti climatici richiedono risposte rapide e strutturate. Un passo significativo verso una comunitĂ piĂą sicura e resiliente!

“Un altro passo importante. Voglio ringraziare il Governo, il sottosegretario Prisco e il ministro”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell’incontro a Pesaro con il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, per la firma del Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, sede del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, a Case Bruciate di Pesaro. “Oggi inizia un’altra procedura importante per la cittĂ di Pesaro e tutto il nord della nostra regione – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro, Acquaroli: “Grazie a Governo per importante passo su caserma vigili fuoco”

Leggi anche Nuovo maxi ospedale a Pesaro, Acquaroli: "Sarà un’eccellenza a livello nazionale" - Il nuovo maxi ospedale di Pesaro, inaugurato il 14 maggio 2025, rappresenta un'eccezionale evoluzione nel panorama sanitario nazionale.

