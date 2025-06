Personale medico Gaza ' 24 morti e 37 feriti a Rafah'

La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente: nel recente attacco di Rafah, 24 persone hanno perso la vita e 37 sono rimaste ferite. Il direttore dell'ospedale Nasser denuncia un bombardamento indiscriminato contro civili in cerca di aiuti. Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di crescente violenza e crisi umanitaria, sollevando interrogativi urgenti sulla sicurezza e i diritti dei civili in conflitto. Un punto che non possiamo ignorare.

Il direttore generale dell'ospedale Nasser di Khan Younis ha dichiarato che 24 persone sono state uccise e 37 ferite "a seguito del fuoco aperto dalle forze israeliane sulla folla di civili" in attesa di aiuti a Rafah. Lo riferisce la Bbc. Afferma che sono tutti arrivati;;in ospedale, la maggior parte con ferite da arma da fuoco.

