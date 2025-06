Personale ATA | ecco i posti disponibili per provincia e profilo dopo la mobilità 2025 26

Il mondo della scuola si prepara a una nuova fase: sono stati pubblicati gli esiti delle domande di mobilità per il personale ATA per il 2025/26. I posti vacanti rimasti sono fondamentali non solo per le immissioni in ruolo, ma anche per le supplenze e le assegnazioni provvisorie. Questo scenario pone l'accento sull'importanza di una gestione strategica del personale, in un periodo in cui la stabilità nel settore educativo è più cruciale che mai. Scopri i dettagli!

Sono stati pubblicati oggi 3 giugno gli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 202526 del personale ATA. Quanti sono i posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità? Il dato è utile in vista delle prossime immissioni in ruolo, ma anche per le supplenze e le assegnazioni provvisorie. L'articolo Personale ATA: ecco i posti disponibili, per provincia e profilo, dopo la mobilità 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

ATA 2025/26: online gli elenchi dei posti vacanti

Posti Disponibili per Docenti e ATA dal 1° Settembre 2025: pubblicati i nuovi elenchi

Mobilità ATA 2025/26: esiti pubblicati, bollettini provinciali accessibili online

