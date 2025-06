Personale ATA 2025 26 | ecco i posti disponibi dopo la mobilità UIL

La mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2025/26 è finalmente svelata! Gli esiti pubblicati rivelano i posti vacanti, un'informazione cruciale non solo per chi cerca una nuova opportunità, ma anche in un contesto di sempre maggiore attenzione alla qualità dell’istruzione. Con le scuole pronte a ripartire, il futuro del sistema educativo passa anche attraverso queste assegnazioni. Rimanete aggiornati: le opportunità sono dietro l'angolo!

Pubblicati gli esiti della mobilità Personale ATA per l’anno scolastico 202526, con l’elenco dei posti rimasti vacanti per ciascun profilo e provincia. I dati, resi noti dagli Uffici scolastici e rielaborati dai sindacati, sono determinanti per le prossime immissioni in ruolo, supplenze e assegnazioni provvisorie. Mobilità ATA 202526: esiti e comunicazioni agli interessati Le domande . Personale ATA 202526: ecco i posti disponibi dopo la mobilità UIL . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Mobilità personale ATA 2025/26: sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili - Nel contesto della mobilità personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, i siti degli uffici scolastici provinciali forniscono informazioni cruciali sui posti disponibili.

