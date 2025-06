Perinetti | Di Gasperini penso tutto il bene possibile unico timore la fretta di Roma

Il futuro della Serie A è in fermento! Con oltre metà delle squadre pronte a cambiare allenatore, l'attenzione si concentra sulla Roma e il suo imminente accordo con Gasperini. La fretta della capitale potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio: sarà in grado il tecnico di trasformare le ambizioni giallorosse in successi? Segui da vicino questa intrigante corsa al nuovo timoniere, perché il campionato sta per entrare nel vivo!

Saranno probabilmente più della metà le squadre di Serie A che cambieranno allenatore in questi giorni, e sono tante quelle che non hanno ancora scelto: dalla Fiorentina all’Atalanta, fino al Torino e ad un Cagliari che pensa a Juric per il dopo Nicola. Roma invece forte dell’accordo con Gasperini e pronto ad annunciarlo in settimana ad un popolo giallorosso che sta metabolizzando la cosa, diviso tra l’opinione non troppo buona sul personaggio ma consapevole di accogliere un tecnico di primissimo livello, una della opzioni migliori che il mercato offriva. Di quest’ultimo avviso è anche Giorgio Perinetti, storico ex dirigente giallorosso che, in un’intervista a Il Secolo XIX, è certo del fatto che la via intrapresa sia quella giusta: “ Di Gasperini alla Roma penso tutto il bene possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Perinetti: “Di Gasperini penso tutto il bene possibile, unico timore la fretta di Roma”

Riporta msn.com:

Secondo calciomercato.com: Ogni mattina e ogni sera, lui mi chiama perché vuole sapere tutto. Rappresenta ... VOCI SU GASPERINI - "Non commento alcune dichiarazioni, penso che le persone devono essere contente e orgogliose ...

tuttomercatoweb.com scrive: Il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato dei temi del giorno ... Guardando indietro, quale l'esperienza a cui ripensa spesso? "Tutte, perché sono state tutte importanti, anche quelle ...