Pericolosa fuga contromano in scooter nel centro di Taranto l' inseguimento e la caduta | nei guai due 18enni

Due 18enni di Taranto hanno scatenato il caos, sfuggendo contromano in scooter nel cuore della città. L'inseguimento da parte delle forze dell'ordine si è concluso con una caduta, ma non senza lasciare dietro di sé un segnale preoccupante: le nuove generazioni sembrano ignorare il rispetto delle regole stradali. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e l'importanza della formazione alla guida. Chi guida bene, vive meglio!

