Perdita d' acqua e incidenti stradali in via Cavaleri Magazzeni l' appello del comitato di quartiere Cannatello | Eliminate il pericolo

Un altro incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni riaccende i riflettori su una questione di sicurezza che coinvolge la nostra comunità. Il Comitato di Quartiere "Cannatello" lancia un appello urgente: basta con le perdite d'acqua che rendono la strada un pericolo costante! In un'epoca in cui la sicurezza stradale è sempre più al centro del dibattito pubblico, è fondamentale agire prima che sia troppo tardi. La salute dei cittadini non può attendere!

Dopo l'ennesimo incidente automobilistico, verificatosi nella serata di domenica 1 giugno in viale Cavaleri Magazzeni 115, che ha visto protagonista una ragazza, prontamente soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso, il coordinatore del Comitato di Quartiere "Cannatello", Renzo Marino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Perdita d'acqua e incidenti stradali in via Cavaleri Magazzeni, l'appello del comitato di quartiere Cannatello: "Eliminate il pericolo"

