Perde il controllo della moto e finisce in un fossato

Il 2 giugno, un giovane centauro ha vissuto un drammatico incidente lungo la strada regionale 439 a Pomarance, perdendo il controllo della sua moto e finendo in un fossato. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha messo in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, specialmente tra i motociclisti. Questo episodio invita a riflettere sull'importanza di una guida responsabile e della manutenzione dei veicoli. La strada è la nostra libertà, ma richiede rispetto e attenzione.

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 18 del 2 giugno lungo la strada regionale 439, al km 100VI nel comune di Pomarance, per un incidente stradale. Un ragazzo ha perso il controllo della moto ed è caduto in un fossato al margine della carreggiata. La squadra dei Vigili del fuoco ha.

