Perché WhatsApp sta mandando un messaggio a tutti | la nota sulla protezione dei dati

WhatsApp sta avviando una campagna di sensibilizzazione sulla protezione dei dati, un tema sempre più cruciale nell’era digitale. Con l'aumento delle preoccupazioni riguardo alla privacy, l’app invia messaggi utili agli utenti, ricordando l’importanza di impostare il Pin di sicurezza e come la crittografia end-to-end tutela le conversazioni. Un gesto che dimostra come la sicurezza online sia diventata una priorità per tutti noi. Non perdere l'occasione di informarti!

WhatsApp ha iniziato a inviare comunicazioni direttamente agli utenti. Nelle scorse settimane è stato mandato un avviso per impostare un Pin di sicurezza, ora invece viene ricordato come funziona la tecnologia end-to-end per proteggere le conversazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

