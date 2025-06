Perché tutti parlano di questo abito non senza qualche polemica

L'abito esitivo di Lululemon sta spopolando, e non solo per la sua silhouette basic: il mix di materiali sintetici promette comfort e stile in ogni occasione. Ma perché le polemiche? Alcuni criticano la sostenibilità dei materiali, in un'epoca in cui l’eco-consapevolezza è più che mai centrale. Scopri come questo pezzo di moda sta generando dibattito, facendo riflettere su ciò che indossiamo ogni giorno.

Ha una silhouette basic ed è realizzato in un mix di materiali sintetici l'abito esitivo firmato Lululemon più desiderato del momento. Vi spieghiamo cos'ha di così speciale e perché, qualcuno, ha qualcosa da ridire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché tutti parlano di questo abito (non senza qualche polemica)

