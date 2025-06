Perché solo due papi sono entrati finora negli scavi di Pompei? “Ci auguriamo la terza visita di Leone XIV”

Solo due papi hanno mai messo piede negli scavi di Pompei: Pio IX e Giovanni Paolo II. Un fatto raro che sottolinea l’importanza e la sacralità di questo sito archeologico. L’ex direttore degli scavi, Antonio Varone, ricorda con emozione la visita del papa polacco nel 2003. Chissà se Leone XIV seguirà le orme dei suoi predecessori? La curiosità cresce mentre Pompei continua a rivelare i suoi misteri.

Gli unici pontefici a varcare l’ingresso dell’antica città vesuviana sono stati Pio IX nel 1849 e Giovanni Paolo II. A raccontare le loro visite è l’ex direttore dell’ufficio scavi di Pompei, Antonio Varone, che nel 2003 accolse papa Wojtyla nella palestra grande. 🔗 Leggi su Fanpage.it

