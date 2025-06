Perché mio figlio mi chiama per nome | le cause e come comportarsi

Quando tuo figlio ti chiama per nome, non è solo una moda passeggera: è un modo curioso di esplorare il mondo delle relazioni. Questo comportamento, sempre più comune tra le nuove generazioni, può essere un gioco o un modo per cercare attenzione. La chiave? Ascolto ed empatia. In un'epoca in cui i legami familiari sono messi alla prova, è fondamentale capire e rispondere a queste dinamiche con apertura e dialogo. Scopri come gestire questa interessante fase!

Chiamare i genitori per nome può sembrare un comportamento spiazzante, tuttavia si tratta di un’abitudine più diffusa di quanto si possa pensare. Raramente però è un segnale preoccupante: può essere un gioco, un modo per attirare l’attenzione o esplorare i legami affettivi tra famigliari. Ascolto ed empatia sono le prime risposte utili per provare a cambiare questa abitudine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché mio figlio mi chiama per nome: le cause e come comportarsi

