Perché lo smartphone al ristorante fa male ai bambini La pediatra | Rischio obesità e distacco emotivo Le alternative allo schermo a tavola

Negli ultimi anni, l'uso di smartphone nei ristoranti è diventato un'abitudine comune, ma ha conseguenze inquietanti per i bambini. La pediatra avverte: il rischio obesità e distacco emotivo è tangibile. Mentre i piccoli restano bloccati davanti allo schermo, si perde il valore del pasto condiviso. Perché non riscoprire giochi da tavolo o semplici conversazioni? Rimettere al centro la convivialità può essere la chiave per crescere bambini più felici e sani.

Bambini seduti al tavolo del ristorante con gli occhi incollati a uno smartphone o a un tablet, imboccati dai genitori come automi se sono ancora piccoli, o capaci di mangiare con una mano sola,.

