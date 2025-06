Perché li ha uccisi Gennaro Maffia chi è davvero il killer del duplice omicidio a Bologna Spunta il movente choc

Bologna è scossa da un duplice omicidio che ha dell’incredibile. Gennaro Maffia, presunto killer, si trova al centro di un mistero agghiacciante: due uomini trovati in un appartamento con segni di violenza inaudita. Questo crimine entra in un contesto più ampio, dove la questione della sicurezza nelle città italiane torna a far discutere. Il movente choc rivelato potrebbe svelare verità inquietanti. Cosa si nasconde dietro questa tragedia?

L’orrore si è consumato al sesto piano di un palazzo in piazza dell’Unità, a Bologna. Due uomini, Luca Monaldi e Luca Gombi, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento, uccisi con una ferocia che ha lasciato sgomenti gli investigatori. Uno dei due è stato sgozzato, l’altro eviscerato. Un duplice omicidio che ha scosso la città e che porta con sé il sospetto di un movente tanto concreto quanto crudele: ventimila euro. L’assassino, secondo la ricostruzione della squadra mobile, è Gennaro Maffia, un 48enne di cittadinanza italiana ma nato in Venezuela, dove tuttora vive la sua famiglia. L’uomo conviveva con le due vittime dallo scorso ottobre e da settimane i rapporti tra i tre coinquilini si erano fatti tesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

