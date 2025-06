perché la trama fenicia è un raro film di wes anderson che parla della realtà che ci circonda

La trama fenicia segna un’evoluzione sorprendente nel lavoro di Wes Anderson, un regista noto per i suoi mondi fantastici. In questo film, invece, si fa strada un’analisi della realtà contemporanea, affrontando temi attuali con il suo inconfondibile stile visivo. In un'epoca in cui la narrativa cinematografica sfida la crisi sociale e culturale, Anderson riesce a catturare l'attenzione, invitandoci a riflettere su ciò che ci circonda. Un'occasione imperdibile per

Non sembra ma, con La trama fenicia, il regista di Grand Budapest Hotel, qualcosa di diverso e di nuovo l'ha fatto, in un certo senso. Wes Anderson è l'ultimo regista di prestigio che ci si aspetterebbe di vedere strappare un ritaglio dalle prime pagine dei giornali, almeno non da quelle di pubblicazioni ancora esistenti. Come molti dei migliori registi americani, è rimasto per anni senza fare un film ambientato nel “qui e ora”, cosa che ha fatto l'ultima volta con Il treno per il Darjeeling nel 2007. ( L'isola dei cani non conta perché era ambientato in un futuro distopico in stop-motion). In effetti, il suo nuovo film, La trama fenicia, torna a metà del secolo scorso, nel 1950 dove segue un uomo ricco che vive in un'opulenza ridicola, che potrebbe essere in realtà a corto di denaro, che opera con la spericolata spavalderia e l'interesse personale di un sedicente affarista e che usa frivole cause legali come arma principale per sconfiggere i suoi nemici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it