Perché il Chelsea vuole Maignan

La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è in stand by, il motivo è legato all`offerta presentata dalla società che è scesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Lo riporta calciomercato.com: La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è in stand by, il motivo è legato all`offerta presentata dalla società che è scesa dai 5 milioni di base.

Il Chelsea punta su Mike Maignan: il portiere francese nel mirino dei Blues

Riporta milanosportiva.com: Il Chelsea apre i contatti con il Milan per Mike Maignan, portiere in scadenza nel 2026. Trattativa ferma: possibile addio ai rossoneri.

Il Chelsea punta Maignan, ma Allegri vuole tenerlo: a breve riprenderanno i contatti per il rinnovo

Segnala msn.com: Tutti i big del Milan non sono sicuri di rimanere anche nella prossima stagione. Reijnders, Theo Hernandez, Leao e adesso anche Maignan fanno gola ai top club europei e alle ricche società arabe. Dopo ...