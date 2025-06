Perché evitare lo smartphone a tavola riduce il rischio di obesità infantile

Evitare lo smartphone a tavola non è solo una questione di buone maniere, ma un vero e proprio scudo contro l'obesità infantile. Elena Bozzola, pediatra esperta nel campo delle dipendenze digitali, sottolinea che i dispositivi elettronici distraggono i bambini durante i pasti, portandoli a mangiare in modo inconsapevole. In un'epoca in cui l'attenzione alla salute è fondamentale, riscoprire il valore della convivialità a tavola può davvero fare la differenza!

Ormai è risaputo che i bambini dovrebbero stare, per molte ragioni, lontani dagli schermi, ma oggi vogliamo fornire una prova in più di quanto l’uso dei dispositivi elettronici per i minori possa rivelarsi davvero deleterio; come ha spiegato a Leggo Elena Bozzola, pediatra e coordinatrice della Commissione Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria, oltre che presidente dell’onlus Il Bambino e il Suo Pediatra, l’utilizzo di uno smartphone al ristorante, scena cui è molto facile assistere, può avere effetti estremamente dannosi sullo sviluppo dei più piccoli. “Lo smartphone non deve diventare un intrattenitore né un pacificatore mentre il genitore è impegnato in altro o cerca di imboccare il bambino- ha spiegato la pediatra – Non è così che si costruiscono sane abitudini alimentari, legate al gusto, al sapore, alla scoperta del cibo fin dai primi mesi di vita”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Perché evitare lo smartphone a tavola riduce il rischio di obesità infantile

