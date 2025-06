Perché ai referendum il vero cristiano cattolico non può che votare Sì

Nei tempi attuali, dove il dialogo e l'inclusione sono più che mai necessari, i referendum offrono un'opportunità unica per manifestare il nostro spirito di comunità. Un vero cristiano cattolico, consapevole della propria "stranierità", non può esimersi dal votare sì per i diritti di tutti. Riconoscere nell'altro una parte di sé è un atto di grande coraggio e amore. La vera sfida? Costruire ponti anziché muri.

Il cristiano "sa" di portare in sé il marchio di "stranierità" con cui sa riconoscere in ogni straniero che incontra nel suo cammino una parte di sé, quella che gli manca per essere completo. Il cristiano che nega il diritto di cittadinanza, in nome dell'etnia, della religione, del sesso, della cultura, commette in contemporanea tre delitti (tre peccati dal punto di vista etico-cristiano): contro la persona, contro il diritto, contro l'umanità. Questi tre delitti assumono anche la forma di una connotazione religiosa perché toccano la "persona" in quanto "immagine e somiglianza di Dio" (Gn 1,27), degenerando in negazione di Dio e della fede.

