Perché a Milano le ciliegie costano oltre 23 euro al chilo cinque volte più che nel resto d’Italia

A Milano le ciliegie 'Bigarreau' toccano il prezzo record di 23,30 euro al chilo: un salasso che fa riflettere! La gelata primaverile ha messo in ginocchio la produzione, portando a una carenza che pesa pesantemente sulle tasche dei consumatori. Questo fenomeno mette in luce non solo l'impatto del clima sui prezzi alimentari, ma anche l'importanza di sostenere l'agricoltura locale per garantire qualità e accessibilità. Un frutto della passione... ma a

Un chilo di ciliegie 'Bigarreau' vengono vendute a Milano a 23,30 euro, mente la media nel resto d'Italia si aggira sui 4,63 euro. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, che spiega come le gelate della scorsa primavera hanno quasi azzerato la produzione del frutto rosso provocando, così, un'impennata dei costi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Ciliegie: in Puglia crollo della produzione per le gelate. A Milano vendute fino a 23,30 euro al chilo Coldiretti - In Puglia, la produzione di ciliegie ha subito un calo drastico fino al 100% a causa delle intense gelate di marzo e aprile, colpendo soprattutto il sud-est barese.

