Per un mare di legalità la MareNostrum Dike attracca al porto di Salerno

Il 4 giugno 2025, il porto di Salerno si trasformerà in un palcoscenico di legalità e cultura con la mostra immersiva “Impressioni – Racconti Fotografici”. Promossa dall’Associazione Lello Montone, è parte dell’evento nazionale “Per un mare di legalità”, che mira a sensibilizzare sulle sfide contemporanee. Un’occasione unica per immergersi in storie potenti, rivelando come l’arte possa diventare un potente alleato nella lotta contro l’illegalità. Non perdert

Il 4 giugno 2025, presso il Circolo Canottieri dell'Irno a Salerno, farà tappa la mostra immersiva itinerante "Impressioni – Racconti Fotografici", promossa dall'Associazione Lello Montone. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'evento nazionale "Per un mare di legalità" fortemente voluto.

