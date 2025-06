Per tutta l' estate picnic e degustazioni tra le vigne di Mercato Saraceno

Un'estate da gustare tra le vigne! Sabato 7 giugno, Tenuta Casali apre le porte a merende indimenticabili immersi nella natura. Ritira il tuo cesto da pic-nic e deliziati con formaggi, salumi e prelibatezze locali. Questa iniziativa non è solo un invito a riunirsi all'aperto, ma un modo per riscoprire il valore delle produzioni artigianali del nostro territorio. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza che celebra il gusto e

Sabato 7 giugno Tenuta Casali dà il via alle merende in vigna. Dalle ore 15 alle 18.30, nella sede aziendale di via della Liberazione 32, sarà possibile ritirare cesti da pic-nic composti da formaggi, salumi e delizie da forno prodotti nelle botteghe di Mercato Saraceno e dintorni insieme a una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Per tutta l'estate picnic e degustazioni tra le vigne di Mercato Saraceno

Leggi anche Lavori per l'allargamento della carreggiata sulla Bidentina, il cantiere durerà tutta l'estate - I lavori per l'allargamento della carreggiata sulla strada provinciale 4 Bidentina inizieranno lunedì 19 maggio, in località Castagnolo, nel comune di Civitella di Romagna.

Cosa riportano altre fonti

Spiagge, picnic, stand gastronomici e degustazioni: il lungo weekend in Romagna

Da bologna.repubblica.it: l picnic a piedi nudi nel parco o una visita al museo. In mezzo a banchi di fiori e di vino, è un lunghissimo weekend da passare in Riviera quello che si apre oggi, 1 maggio, vero e proprio ...

Estate: da Capalbio a Cortona fino a Merano picnic si fa gourmet

Scrive ansa.it: Per il pranzo della domenica viene proposto il Picnic Gourmet, tutta la settimana menu alla carta e Incontri, la degustazione dedicata ... Novità dell’estate 2020 infatti il “Pic-Chic ...

Picnic tra i vigneti, degustazioni di vini e prodotti locali: il calendario degli appuntamenti di "InVigna"

Secondo veronasera.it: Torna InVigna, picnic ... tutto all’aria aperta e nel rispetto delle indicazioni delle normative anti-covid, con stoviglie monouso in materiale compostabile. Anche questa edizione, inoltre, proporrà ...