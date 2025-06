Per la dignità di una sconfitta

Il 25 aprile non è solo una data da commemorare, ma un'opportunità per riflettere sulla nostra identità. La Liberazione segna un momento cruciale in cui ci si chiede: siamo stati protagonisti di una Resistenza o di una guerra civile? Questo anniversario ci invita a esplorare il significato della nostra storia e a riconoscere la dignità anche nelle sconfitte, un tema sempre attuale nel contesto delle sfide odierne.

L’anniversario della Liberazione rappresenta una data spartiacque della recente storia d’Italia. Dalla fine della Seconda guerra mondiale, infatti, la storiografia italiana si è posta ciclicamente tre principali interrogativi alla base della nostra vicenda repubblicana, e cioè: 1) quella del 1943-45 è stata una guerra civile o una Resistenza? 2) collegato al primo, il 25 aprile ricordiamo soltanto la vittoria sul nazifascismo? 3) il referendum del 2 giugno 1946 ha dato alla Repubblica italiana una legittimità indiscussa? Se per il primo quesito non dovrebbero esserci più dubbi per cui sì, tra il ’43 e il ’45 c’è stata anche una guerra civile fra italiani – mentre per il terzo nessuno oggi metterebbe più in dubbio la forma attuale del nostro Stato – la risposta alla seconda domanda non appare così scontata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Per la dignità di una sconfitta

Leggi anche Materazzi sulla sconfitta dell'Inter col PSG: "I ragazzi hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante" - La sconfitta dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League ha scosso i tifosi, ma Marco Materazzi la descrive come una lezione di dignità.

Cosa riportano altre fonti

Materazzi sulla sconfitta dell'Inter col PSG: I ragazzi hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante; Chris Finch si erge con dignità nella sconfitta, lodando la brillantezza di Shai Gilgeous-Alexander nella battaglia delle Finali di Conferenza Ovest.; La delusione di Matarante, sconfitta per soli due voti: Chiederemo il riconteggio. 🔗Cosa riportano altre fonti