Per la chemio pesavo 63kg senza capelli dolori forti per il fentanyl ed ero attaccato alla flebo In bilico tra vita e morte è nata la mia opera | parla Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, dopo un viaggio tra vita e morte, ritorna sul palco con "Musica dall’anima". Quattro concerti che promettono di toccare il cuore, uniti da una forza rinnovata. La sua opera, frutto di un'esperienza profonda, è un inno alla resilienza che riflette un trend sempre più presente: l'arte come cura. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica, dove la musica diventa medicina per l'anima.

Giovanni Allevi torna live con 4 eventi speciali “ Musica dall’anima ”, quattro concerti evento con il pianoforte e il concerto inedito MM22 per violoncello e orchestra: il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 5 luglio al Teatro Antico di Taormina, l’8 luglio al Gran Teatro La Fenice di Venezia e il 19 luglio al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze. “La musica dall’anima ha già un significato ben preciso, – ci racconta Giovanni Allevi – perché è una musica che scaturisce dalle profondità del cuore, dell’inconscio, in un momento difficilissimo della mia vita, si spande verso il mondo esterno, senza chiedere nulla in cambio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per la chemio pesavo 63kg, senza capelli, dolori forti per il fentanyl ed ero attaccato alla flebo. In bilico tra vita e morte è nata la mia opera”: parla Giovanni Allevi

