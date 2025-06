Per governo imprese ed eccellenze è di nuovo il Giorno della Verità

Giovedì a Roma, il cuore pulsante dell'industria italiana batte forte con un evento che promette di plasmare il futuro delle nostre imprese. I ministri Tajani, Pichetto Fratin, Crosetto, Urso e Salvini (in collegamento) si confronteranno su strategie cruciali per le eccellenze nazionali. Un punto da non perdere? L'intervista esclusiva del direttore Belpietro al premier Meloni, che chiude i lavori. Un’occasione imperdibile per scoprire come l'Italia possa

Appuntamento giovedì a Roma, presso la sede di Palazzo Brancaccio, con i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Crosetto, Urso e Salvini che interverrà in collegamento video. E l’intervista del direttore Belpietro al premier Meloni a chiudere i lavori. Presenti ai dibattiti ad, economisti e analisti. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra home page e sul canale Yotube Tivù Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Per governo, imprese ed eccellenze è di nuovo il «Giorno della Verità»

Leggi anche Gara da salvare, la chiamata di FdI: "Un grande sforzo del Governo . Adesso tocca a imprese e coop" - Il Governo ha stanziato fondi e si è impegnato a salvare la chiamata di FDI, ma ora tocca a imprese e cooperative agire.

Ne parlano su altre fonti

I 2 Giugno in Olanda: Ambasciata, strette di mano e mozzarelle. E gli italiani all'Aia, davanti all'ICC. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le sfide del nuovo Governo e le prime indicazioni di Giorgia Meloni

pmi.it scrive: La strada del nuovo Governo, con ogni probabilità presieduto ... Mentre sul fronte nazionale ci sono da gestire le misure a sostegno di imprese e famiglie contro il caro bollette.

Aepi, a Roma Stati Generali dei professionisti e delle imprese

Lo riporta msn.com: Dinoi: basta deleghe in bianco a politica, azioni concrete Roma, 20 mag. (askanews) - Si è tenuto a Roma il "6° MEETING MADE IN ITALY - Unire le eccellenze per avere l'eccellenza", gli Stati Generali ...

Canapa, Cia: «Governo contro il settore, con il nuovo provvedimento imprese sempre più a rischio»

Secondo corriere.it: Per questo, «invitiamo il governo a una discussione approfondita ... un prodotto che è alla base di filiere di eccellenza del Made in Italy agroindustriale».