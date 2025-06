Per gli studenti lezione di processo in Tribunale

Un'esperienza coinvolgente per i giovani che apre le porte al mondo della giustizia! L’Associazione Nazionale Carabinieri di Acqualagna ha organizzato un “Processo simulato” presso il Tribunale di Urbino, trasformando gli studenti delle seconde medie in veri protagonisti. In un'epoca in cui l'educazione civica è fondamentale, questa iniziativa offre una preziosa opportunità per comprendere i diritti e i doveri di ogni cittadino. Un passo verso il futuro!

Organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Acqualagna si è svolto nei giorni scorso al Tribunale di Urbino l’appuntamento ormai tradizionale di un “Processo simulato“ che vede coinvolti gli studenti delle seconde medie del territorio di Acqualagna. Attraverso la ricostruzione di un vero processo in aula, i ragazzi sono stati chiamati a riflettere su temi delicati e attuali come il bullismo, il cyberbullismo e il rapporto tra pari, imparando il valore della giustizia, del rispetto delle regole e della responsabilità individuale. "Un’iniziativa educativa e coinvolgente che, anno dopo anno – spiega il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi – continua a lasciare un segno profondo nei cuori e nelle menti dei giovani partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per gli studenti lezione di processo in Tribunale

Leggi anche A lezione di legalità, gli studenti di Tremestieri visitano la caserma Messina Sud dei carabinieri - Questa mattina, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma della Compagnia Carabinieri Messina Sud.

Su questo argomento da altre fonti

Per gli studenti lezione di processo in Tribunale; Firenze, bullismo e cyberbullismo: gli studenti simulano il processo nell’aula del Tribunale dei minori; CISTERNA, L'AUDITORIUM SCOLASTICO DIVENTA UN'AULA DI TRIBUNALE PER UN PROCESSO MINORILE; Lezione in tribunale per i liceali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Per gli studenti lezione di processo in Tribunale

Segnala msn.com: Organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Acqualagna si è svolto nei giorni scorso al Tribunale di Urbino l’appuntamento ormai ...

Dai banchi alle aule del Tribunale. Gli studenti simulano un processo

msn.com scrive: Esperienza molto particolare per la classe 2N dell’Istituto ’Rosmini’ al termine di un percorso formativo. Domani si trasformeranno in giudici, avvocati, pubblici ministeri, attori e parti lese in un ...

Lezione in tribunale per i liceali

Riporta msn.com: A lezione di diritto, direttamente sul posto. L’opportunità avuta dagli studenti di alcune classi del Liceo classico-linguistico "Leopardi" di ...