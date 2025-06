Per gli egoisti che hanno filmato il concerto non vi auguriamo altro che un braccio molto dolorante! | Iron Maiden contro l’uso dei cellulari durante lo show

Gli Iron Maiden, simbolo del metal e della controcultura, alzano la voce contro l’uso dei cellulari durante i concerti. Un trend in crescita che mette a rischio l’esperienza live! In un’era in cui ogni istante è immortalato, gli artisti chiedono di tornare a vivere il momento. E se un braccio dolorante fosse il prezzo da pagare per chi filma invece di godersi lo show? Un invito a riscoprire la magia della musica dal vivo!

Anche gli Iron Maiden si aggiungono agli artisti, Bob Dylan in testa, che non gradiscono affatto l’uso massiccio dei telefonini durante i tour, che è stato organizzato per festeggiare i 50 anni da quando, nel 1975, Steve Harris mise in piedi la band. In una nota prima della partenza dei concerti di questa estate la dichiarazione di intenti era più che chiara: “Ci piacerebbe molto molto che foste ‘nel momento’ e coinvolti attivamente, per godervi ognuna di queste canzoni nello spirito e nel modo in cui furono suonate per la prima volta. Questo spettacolo non è solo una celebrazione della nostra musica, ma – come vedrete – anche della nostra carriera, di Eddie e dei tanti, tantissimi mondi dei Maiden che abbiamo creato per voi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per gli egoisti che hanno filmato il concerto, non vi auguriamo altro che un braccio molto dolorante!”: Iron Maiden contro l’uso dei cellulari durante lo show

Se ne parla anche su altri siti

Iron Maiden: «Agli egoisti che continuano a filmare tutto il concerto, spero vi faccia male il braccio»

Si legge su rollingstone.it: La scorsa settimana è iniziato in Ungheria il tour per festeggiare i 50 anni di carriera degli Iron Maiden. Nei giorni precedenti al debutto, il manager della band Ron Smallwood aveva condiviso un com ...

Iron Maiden: 'Agli egoisti che filmavano il concerto, spero che vi faccia male il braccio'

Lo riporta it.blastingnews.com: Continua la lotta del manager degli Iron Maiden contro l'uso eccessivo dei telefoni ai concerti: 'Grazie a quanti hanno tenuto il telefono in tasca' ...