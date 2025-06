Per Federalberghi Brindisi sta diventando una destinazione e non più solo una città di passaggio

Brindisi si trasforma in un gioiello da scoprire, non solo una tappa veloce. Sempre più turisti dall’Europa centrale decidono di esplorare questa città ricca di storia e cultura. Non si tratta solo di gruppi di anziani, ma di viaggiatori curiosi di tutte le età. Questa tendenza invita a riflettere su come i luoghi meno conosciuti stiano emergendo nel panorama turistico, offrendo esperienze autentiche e affascinanti. Scoprire Brindisi è un'avventura che

Provengono prevalentemente dall?Europa centrale. E non sono solo gruppi di anziani. C?è chi soggiorna in altre città e poi sceglie di visitare Brindisi. O chi sosta almeno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Per Federalberghi, Brindisi sta diventando una destinazione e non più solo una città di passaggio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brindisi, Argentieri eletto presidente di Federalberghi

Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it: BRINDISI - Si è tenuta venerdì sera l’Assemblea dei soci di Federalberghi Brindisi ... della difficoltà economiche che il nostro settore sta vivendo a causa della situazione di instabilità ...

Federalberghi: Argentieri vicepresidente regionale

lagazzettadelmezzogiorno.it scrive: BRINDISI - Pierangelo Argentieri confermato vicepresidente regionale di Federalberghi, l’ associazione pugliese degli albergatori. Nuovo presidente è stato eletto l’imprenditore barese ...

Federalberghi, su la spesa degli stranieri: «Il turismo è tornato ai livelli preCovid»

Segnala ilmessaggero.it: Da uno studio realizzato da Federalberghi e Tecnè, si scopre che le strutture italiane sono 32.194, con un'offerta di 1,068 milioni di camere e di 2,233 milioni di posti letto. Aumentano poi gli ...