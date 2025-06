Per abbattere un fabbricato abusivo il Comune chiede un prestito di 200mila euro

Il Comune di Maddaloni si prepara a dare un segnale forte contro l'abusivismo edilizio, richiedendo un prestito di 200mila euro per abbattere un fabbricato illegale. Questa mossa non solo risponde a un’esigenza di legalità , ma si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione urbana, sempre più al centro del dibattito pubblico. Un passo che sottolinea l'impegno delle amministrazioni nel restituire sicurezza e decoro ai territori. Rimanete sintonizzati!

Il Comune di Maddaloni ha chiesto un prestito di 202mila euro per effettuare l'abbattimento di un manufatto abusivo in via Feudo. Le operazioni saranno eseguite a seguito del pronunciamento dell'autorità competente. Come previsto dalla legge, essendo l'immobile non ritenuto utile.

