Pensioni Meloni all’Inps | Sfida per comunicare con le nuove generazioni

Nell'era della disarticolazione tra giovani e welfare, Giorgia Meloni lancia una sfida cruciale: comunicare il sistema delle pensioni in modo efficace. Durante la conferenza "INPS per i giovani", la presidente del Consiglio sottolinea l'importanza di far comprendere il valore delle previdenze ai più giovani. Un invito a riflettere su un tema che tocca il futuro di tutti noi! Come possiamo rendere più attrattivo un sistema che sembra distante?

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invia un messaggio inviato al presidente dell’ Inps Gabriele Fava, parlando anche di pensioni, in occasione della conferenza stampa ‘INPS per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale’. “Il Governo continuerà a lavorare per costruire quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e si aspettano da tempo. Un welfare che sappia essere all’altezza dei cambiamenti demografici, sociali ed economici del nostro tempo e che metta sempre la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze al centro di tutto” ha detto la premier Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pensioni, Meloni all’Inps: “Sfida per comunicare con le nuove generazioni”

