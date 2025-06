Pensionato con il bastone attaccato da due borseggiatori | salvato dai vigili alla stazione di Lima

Un pensionato in difficoltà, due borseggiatori in azione: un episodio che mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle stazioni metropolitane. Fortunatamente, i vigili urbani sono intervenuti prontamente, dimostrando che la vigilanza è fondamentale. Questo fatto non solo ci ricorda l'importanza della prevenzione, ma anche il potere della comunità nel proteggere i più vulnerabili. Rimanere vigili è la chiave per un futuro più sicuro!

Milano, 3 giugno 2025 – Lui si è accodato all’anziano, che stava faticosamente salendo le scale appoggiandosi a un bastone. Lei si è piazzata alle spalle dell’operativo, per evitare che gli altri passeggeri in uscita dalla metropolitana ne notassero i movimenti. Una delle tecniche più gettonate tra i ladri che battono costantemente le fermate dei mezzi sotterranei e di superficie, a caccia di persone da derubare. Nella tarda mattinata di ieri, è finito nel mirino u n settantasettenne originario dello Sri Lanka, appena sceso da un treno della M1 a Lima, ma i ghisa in borghese del Nucleo tutela trasporto pubblico sono riusciti a bloccare in flagrante i due autori del colpo andato a vuoto: a San Vittore sono finiti così la ventitreenne romena Melania V. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pensionato con il bastone attaccato da due borseggiatori: salvato dai vigili alla stazione di Lima

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pensionato con il bastone attaccato da due borseggiatori: salvato dai vigili alla stazione di Lima. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Litiga in strada per un parcheggio: prende un bastone e manda in ospedale un pensionato di 73 anni

Segnala leggo.it: Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, ha tentato di risolvere il diverbio colpendo un pensionato di 73 anni alla testa e al costato con un bastone di ferro lungo quasi due metri.