Pensionati di Confartigianato punto d' ascolto con la psicologa contro la solitudine e la depressione

La solitudine è un nemico invisibile, soprattutto tra i pensionati. L'ANAP cesenate, con il supporto di una psicologa, offre un punto d'ascolto per combattere depressione e isolamento. In un'epoca in cui il benessere mentale è sempre più al centro del dibattito, questo servizio rappresenta una risposta concreta a un bisogno reale. Scopri come il supporto psicologico può fare la differenza nella vita degli artigiani in pensione!

Prosegue l'affiancamento di Anap cesenate, associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, a cui aderiscono oltre tremila iscritti, presieduta da Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi, agli artigiani pensionati.

