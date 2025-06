Pennelli Cinghiale diventa Società Benefit | impegno per sostenibilità e parità di genere

Pennelli Cinghiale, simbolo di qualità artigianale, si trasforma in Società Benefit, segnando una svolta verso un futuro più sostenibile e inclusivo. Questo passo non è solo una scelta aziendale, ma un richiamo a un'epoca in cui il benessere sociale era al centro delle aziende. Impegnata per la parità di genere e la tutela del territorio, Pennelli Cinghiale dimostra che fare business può e deve andare oltre il profitto. Una storia che merita di essere raccontata!