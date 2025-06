Pellissier | Il mio Chievo? Almeno in C Ho grandi obiettivi l’ho imparato da Bierhoff

Pellissier, simbolo del Chievo, rilancia con ambizioni in Serie D. Ispirato da Bierhoff, il suo mantra è chiaro: puntare sempre al massimo! "Se vuoi fare 10 gol, mira a 20". Questo approccio non è solo sportivo, ma un vero e proprio invito a sognare in grande. In un calcio che sta riscoprendo la passione delle piccole realtà, Pellissier diventa il faro per chi crede che ogni obiettivo sia raggiungibile.

L’ex bomber oggi è il dirigente del club in Serie D: "Una volta Oliver mi disse che se volevo fare 10 gol, dovevo puntare a segnarne 20. Bisogna sognare il massimo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pellissier: "Il mio Chievo? Almeno in C. Ho grandi obiettivi, l’ho imparato da Bierhoff"

