Peculato da 280mila euro condannato un impiegato scolastico

Un impiegato scolastico di Villorba e Arcade è stato condannato per peculato, sottraendo 280mila euro dalle casse degli istituti. Questo caso mette in luce una realtà preoccupante: la vulnerabilità dei sistemi pubblici di gestione. In un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, è cruciale riflettere su come prevenire frodi simili. La trasparenza deve diventare un imperativo, non solo un'opzione. Cosa si può fare per proteggere il nostro futuro?

Quattro mesi in continuazione con il precedente patteggiamento (che risale al 2014) a due anni di reclusione per la sottrazione di circa 200 mila euro ai danni degli istituti comprensivi di Villorba e Arcade e con la dichiarazione di prescrizione di tutti i fatti contestati precedenti al 2015. Si. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Peculato da 280mila euro, condannato un impiegato scolastico

