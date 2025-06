Peacemaker contro Batman? James Gunn svela il suo desiderio per la stagione 2 della serie DC

James Gunn svela un desiderio audace: vedere Peacemaker affrontare Batman nella prossima stagione! Con il DC Universe che si evolve, l'idea di un confronto tra questi due iconici personaggi accende la curiosità dei fan. Questo incontro non solo promette azione esplosiva, ma segna anche una nuova era per il mondo DC, dove le storie si intrecciano in modi sorprendenti. Chi vincerà? La battaglia è appena iniziata!

James Gunn rivela contro quale grande eroe del DCU vorrebbe vedere John Cena combattere nei nuovi episodi di Peacemaker. Il nuovo DC Universe targato James Gunn e Peter Safran ha ormai preso ufficialmente forma. Dopo l'esordio della serie animata Creature Commandos, l'universo condiviso proseguirà con Superman a luglio 2025, per poi arrivare in streaming nell'agosto successivo con la seconda stagione di Peacemaker, serie di culto con protagonista John Cena. Ed è proprio su quest'ultima che il regista e co-CEO dei DC Studios ha rivelato alcuni dettagli interessanti durante un recente panel. Peacemaker vs Batman? James Gunn lancia l'idea Durante il CCXP Mexico 2025, a Gunn è stato chiesto contro quale eroe del DC Universe gli piacerebbe vedere combattere Peacemaker . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Peacemaker contro Batman? James Gunn svela il suo desiderio per la stagione 2 della serie DC

