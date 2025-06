Peacemaker 2 | Data Ufficiale Cast e il Sogno del Crossover con Batman nel DCU di Gunn

La seconda stagione di Peacemaker è in arrivo su HBO Max, e le aspettative sono alle stelle! Con un cast rinnovato e la mente creativa di James Gunn al timone, il sogno di un crossover con Batman potrebbe diventare realtà. In un'epoca in cui i supereroi dominano il box office, l’idea di un confronto tra questi due iconici personaggi è un invito irresistibile per i fan del DC Universe. Preparatevi a un'avventura esplosiva!

Scopri quando torna Peacemaker su HBO Max, chi ci sarà nel cast e l'incredibile idea di James Gunn su un futuro scontro con Batman nel nuovo DC Universe. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Peacemaker 2: Data Ufficiale, Cast e il Sogno del Crossover con Batman nel DCU di Gunn

Se ne parla anche su altri siti

Peacemaker 2, James Gunn promette: Ci sarà un grosso cameo da Superman; Peacemaker: ecco un nuovo filmato dedicato alla stagione 2 con scene inedite, strani alieni e il nuovo Universo DC; Peacemaker 2, James Gunn rompe il silenzio sulla timeline: quando sarà ambientata?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Peacemaker – Stagione 2: James Gunn conferma la data d’uscita [VIDEO]

Segnala cinematographe.it: Con un video in anteprima James Gunn svela la data d'uscita della stagione 2 di Peacemaker ... DC Studios e creatore di Peacemaker – ha finalmente svelato la data ufficiale della première ...

Peacemaker 2, John Cena torna in azione nel trailer ufficiale della nuova stagione!

serial.everyeye.it scrive: Il primo trailer ufficiale della seconda stagione ... Noi, intanto, vi ricordiamo anche la data d'uscita dei primi episodi di Peacemaker 2.

Peacemaker 2: James Gunn annuncia la data d'uscita dei nuovi episodi con John Cena

Riporta serial.everyeye.it: Intervenendo su X, il dirigente dei DC Studios ha condiviso non solo la data di uscita di Peacemaker 2, ma anche un piccolo teaser trailer che svela alcune immagini inedite dalla stagione 2.